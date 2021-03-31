Инфляция в Нижегородской области в марте замедлилась после девяти месяцев роста Экономика

Фото: пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Годовая инфляция в Нижегородской области в марте 2021 года замедлилась по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 6,4%. Об этом сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

При этом в Приволжском федеральном округе и в России в целом годовая инфляция в марте несколько подросла и составила 6,0% и 5,8% соответственно.

"Снижение инфляции в регионе стало первым начиная с июня 2020 года. В частности, уменьшился годовой прирост цен на продовольственном рынке. Дешевле, чем год назад, в марте стали помидоры, замедлился годовой рост цен на яблоки", - рассказал начальник экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаил Балакин.

"Это произошло благодаря восстановлению логистических цепочек, нарушенных прошлогодними ограничениями в поставках из-за коронавируса", - пояснил он.

"И если в прошлом году сахар, крупы и макароны пользовались повышенным спросом в преддверии режима самоизоляции, то сейчас спрос на эти продукты длительного хранения на привычном уровне, и годовой рост цен на них уменьшился", - добавил эксперт.

Годовой прирост цен в сфере услуг также замедлился. Такая динамика во многом сложилась благодаря тарифной политике мобильных операторов. Усиление конкуренции приводит к тому, что они вынуждены гибко подходить к ценообразованию и поддерживать ценовую доступность своих услуг.

Кроме того, в марте меньшими годовыми темпами росли цены на авиаперелеты из региона. Отчасти это объясняется увеличением количества рейсов и пассажиропотока по внутрироссийским направлениям без пересадки в столице. То есть спрос перераспределился от направлений, которые наблюдает орган статистики, а это рейсы из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург. Развитию прямых межрегиональных авиаперевозок способствует их субсидирование из федерального и регионального бюджетов.

Также динамику роста цен на непродовольственном рынке определили растущий спрос и снижение предложения отдельных товаров. Например, из-за сохраняющейся нехватки на рынке некоторых моделей автомобилей продолжил ускоряться рост цен на легковые машины. Восстановление деловой активности повлияло на дальнейшее удорожание моторного топлива. Для сдерживания роста цен на него правительство России приняло ряд мер, основной эффект от которых ожидается в мае.

По прогнозу Банка России, по итогам года инфляция в стране составит 4,7–5,2%. Годовая инфляция вернется к цели Банка России – вблизи 4% – в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Комментарий начальника экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаила Балакина: