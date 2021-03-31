Банк "Открытие" намерен увеличить объемы финансирования проектов в Пермском крае Бизнес

Банк "Открытие" намерен увеличить объемы финансирования проектов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, соглашение о сотрудничестве между банком и Пермским краем было подписано 26 апреля в Перми в рамках рабочей встречи президента – председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова с губернатором Пермского края

Дмитрием Махониным.

Стороны договорились развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Пермского края.

Банк "Открытие" и компании группы готовы поддержать строительство крупных социальных объектов на принципах государственного-частного партнерства и концессий в рамках государственных программ Пермского края и программы инфраструктурного строительства и реконструкций к 300-летию Перми, а также развитие особой экономической зоны, предоставляя кредитные, страховые и иные финансовые услуги резидентам на специальных условиях. Проекты по обновлению автобусного и трамвайного парка Перми могут быть реализованы с участием структурных подразделений "Открытия".

Президент – председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов сказал: "Мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Главное – это финансирование строительства проектов социального значения, а также экспертиза и поиск инвесторов для стратегических проектов. Не меньшее значение мы придаем поддержке малого и среднего предпринимательства, а также социальной составляющей бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать успешному развитию региона".

"Это очень важное соглашение, которое открывает новые перспективы для Пермского края. «Открытие» - это не только банк, а федеральная корпорация, которая обладает большим потенциалом, входит в ТОП-10 крупнейших финансовых организаций страны. Сегодня регион активно развивает промкооперацию, и выстраивание отношений с таким крупным банком благоприятно скажется на развитии больших проектов и проектов в формате государственно-частного партнерства, которые мы планируем реализовывать в социальной сфере, здравоохранении и образовании", - сказал в свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Банк "Открытие" уже выступил в Пермском крае инвестором уникального проекта ГК "Кама" по производству мелованного картона. Проект не имеет аналогов в России, итогом его реализации станет создание современного и экологичного предприятия – одного из ключевых для Пермского края с перспективой открытия нового экспортного направления. Объем инвестиций составил 25 млрд рублей, на производстве в Краснокамске будет создано 400 новых рабочих мест.

Услугами банка уже пользуются более 3 200 предпринимателей Пермского края. Банк "Открытие" совместно с правительством Пермского края продолжит поддерживать малый бизнес, участвовать в образовательных программах, бизнес-форумах, конференциях и реализовывать собственные развивающие проекты.

Еще одним заметным событием для банка "Открытие" станет сотрудничество с баскетбольным клубом "ПАРМА". В марте этого года банк выпустил зарплатную кобрендинговую карту "ПАРМА-это мы!" с бонусной программой, особыми льготами и бонусами для болельщиков. Банк "Открытие" планирует оказывать поддержку баскетбольному клубу, участвовать в его мероприятиях с болельщиками, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории Пермского края и города Перми.

Сейчас банк "Открытие" в Пермском крае обслуживает более 72 тысяч розничных клиентов и занимает 3-е место по объему выдач и портфелю ипотеки. За 2020 год совокупный розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 31% и составил 10,2 млрд рублей. Половина этого объема приходится на ипотеку. Бюджетникам банк предоставляет специальные условия кредитования и рефинансирования, а также обслуживания карт. Общий объем средств клиентов, размещенных в банке на депозитах, за 2020 год увеличился на 12% - до 19 млрд рублей.

На данный момент банк "Открытие" представлен 13 офисами в 5 населенных пунктах Пермского края. Банк планомерно развивает инфраструктуру обслуживания: открываются обновленные современные офисы, в которых можно получить услуги всех компаний группы "Открытие", увеличивается число банкоматов и терминалов.