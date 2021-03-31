Реставрация бывшей фабрики "Маяк" предусматривает восстановление утраченных элементов Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Реставрация промышленного корпуса банка Рукавишниковых (в советские годы - фабрики "Маяк") на Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода (дом 11), известного также как здание бывшей фабрики "Маяк", предусматривает восстановление утраченных исторических элементов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в рамках реставрации, которая ведется для подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, начался монтаж плитки. Реставрационные работы должны завершиться в августе.

Напомним, что подрядчику предстоит укрепить стены и отреставрировать фасад.

Специалисты планируют заменить порядка 20-25% дефектной плитки. Новую укладывают на место только тех элементов, которые невозможно восстановить.

Для изготовления плитки, не отличающейся от исторической по составу, цвету и размеру, компания провела лабораторные изыскания при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге.

Подрядчиком выступает компания ООО "Апекс". Стоимость контракта составила 42,8 млн рублей. Реставрация финансируется из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

СПРАВКА:

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова. Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".