Нижегородская и Свердловская области будут развивать сотрудничество Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи 27 апреля с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсудил развитие сотрудничества двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"Свердловская область является для Нижегородской области одним из важнейших регионов-партнеров. В рамках договоренностей, достигнутых на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ", мы ведем работу

с коллегами в различных направлениях. В частности, обмениваемся опытом по развитию механизмов поддержки инвестиционной деятельности, импортозамещения", - прокомментировал Глеб Никитин.

"Основополагающими направлениями нашего сотрудничества являются металлургия, машиностроение, химическая промышленность, радиоэлектроника. Мы готовы и в дальнейшем активно поддерживать развитие кооперации между предприятиями регионов, осуществлять трансфер технологий, обмениваться опытом по развитию территорий и инвестиционной инфраструктуры. Не повлияла на промышленные связи наших регионов и пандемия. Все основные производственные цепочки сохранились в полном объеме", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что особым направлением сотрудничества может стать взаимодействие научно-образовательных центров в реализации совместных проектов, которые позволят совершить качественный рывок в отечественной высокотехнологичной отрасли промышленности и IT-индустрии.

"Свердловская и Нижегородская области во многом схожи. Наши регионы обладают серьезным экономическим потенциалом, являются крупными индустриальными, научно-образовательными, деловыми и культурными центрами. Наше партнерство развивается по многим направлениям, прежде всего, в научной и промышленной кооперации, реализации культурных и образовательных проектов, туризме", – сказал Евгений Куйвашев.

Он пригласил губернатора Нижегородской области на Международную выставку "ИННОПРОМ", которая пройдет летом в Екатеринбурге в партнерстве с Италией. Свердловский губернатор рассказал Глебу Никитину о потенциале еще одного крупного конгрессного мероприятия региона – это выставка и форум 100+ TechnoBuild, где ежегодно представляются новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов.