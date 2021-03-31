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Бизнес

Производство новой модели ГАЗель New Next запустят в мае

27 апреля 2021 16:10  [167] Бизнес

Фото: с сайта autoreview.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Производство новой модели ГАЗель New Next (или "ГАЗель NN") планируется запустить в мае. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода.

Точная дата пуска производства новой ГАЗели еще не определена.

Напомним, что выпуск новой ГАЗели планировался в конце 2020 года, однако во время активной пандемии коронавируса руководство компании высказало сомнения по поводу этого срока, поскольку в реализацию автомобиля вовлечены не только российские, но и зарубежные поставщики.

ГАЗ представил обновленную "Газель" на выставке Comtrans-2019 в сентябре прошлого года.

Cнаружи "Газель" новой генерации получила оригинальную переднюю часть кузова. Главные элементы нового оперения - более рельефный капот, иная форма крыльев, другая решетка радиатора с хромированным молдингом, крупная линзованная головная оптика, раздутый бампер с противотуманными фонарями.

Внутри ожидается передняя панель с современной архитектурой, комфортное водительское сиденье с различными регулировками, рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, круиз-контролем, набором подрулевых переключателей и кнопками доступна к функциям ADAS. Автомобиль оснастят 9-дюймовым тачскрином, новым щитком приборов, подушками безопасности, камерами кругового обзора.

Предполагалось, что в линейку силовых агрегатов войдут двухлитровый турбодизель Volkswagen, бензиновый УМЗ Evotech и китайский турбодизель Huadong (Cummins). Немецкий мотор работает в связке с "газовской" 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также изучался вопрос с "автоматом" и не исключается появление "робота" собственной разработки ГАЗа.

Напомним, производство легких коммерческих грузовиков "ГАЗель NEXT" началось на Горьковском автозаводе весной 2013 года. Выпуск грузовика "ГАЗон NEXT" начался в сентябре 2014 года. Производство новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" стартовало в декабре 2017 года.

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Теги:
Автопром Группа ГАЗ
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