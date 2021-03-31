Мэрия ввела режим ЧС в Нижегородском районе из-за аварийного дома Общество

Дом А.А. Чистяковой

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации в Нижегородском районе из-за аварийного дома. Об этом говорится в постановлении администрации города, подписанном главой города Юрием Шалабаевым.

Согласно тексту документа, зона чрезвычайной ситуации установлена в границах земельного участка площадью 498 м2, (ОКН "Дом А.А. Чистяковой" - ул. Академика Блохиной, дом 12 (Литер А).

Территория данного дома должна быть ограждена. Режим ЧС введен с 22 апреля.

Сейчас данный ОКН находится в аварийном состоянии.

СПРАВКА:

Дом А.А. Чистяковой расположен в пределах исторической территории "Старый Нижний Новгород", главным фасадом выходит на красную линию улицы Академика И.Н. Блохиной (Мистровской, в советское время – ул. Загорского).

Существующий одноэтажный деревянный на каменном цоколе дом был выстроен в 1841 году по проекту городового архитектора Г.И. Кизеветтера для дворянки Авдотьи Александровны Чистяковой. В последующее время усадьба неоднократно меняла владельцев.