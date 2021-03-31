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Рост выявленного взяточничества отмечается в Нижегородской области с начала года

28 апреля 2021 14:10  [86] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Рост выявленных фактов взяточничества отмечается в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам I квартала правоохранители выявили в Нижегородской области 180 преступлений коррупционной направленности, среди которых факты взяточничества составляют 65% или 117 преступлений, в том числе получение взятки – 29, дача взятки – 13, посредничество во взяточничестве – 32, мелкое взяточничество – 43.

По информации прокуратуры, число выявленных фактов взяточничества превышает прошлогодний уровень на 25,8 %, в том числе получение взяток – на 45%.

Средний размер получения взятки превышает 350 тысяч рублей, дачи взятки – 3,1 млн рублей. Средней размер мелкой взятки составил 2,3 тысячи рублей.

За три месяца 2021 года в суд направлено 52 уголовных дела по фактам взяточничества.

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Теги:
Взятки Прокуратура Уголовное дело
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