Мошенники обманули жительницу Арзамаса почти на миллион рублей

12 января 2026 16:40 Происшествия
Жительница Арзамаса стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась 974 тысяч рублей, поверив злоумышленникам, выдававшим себя за медиков, силовиков и адвокатов.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, к стражам порядка обратилась местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы денег. По её словам, всё началось с телефонного звонка от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником медицинского учреждения. Под предлогом прохождения диспансеризации она попросила продиктовать номер СНИЛС, на что заявительница согласилась.

Спустя некоторое время женщине стали звонить другие люди. Один из них, не представившись, заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, и теперь с ней свяжется якобы представитель банка. Он сообщил, что на её имя оформлен счёт на два миллиона рублей, и чтобы подтвердить, что она не планирует снимать эти средства, ей нужно передать наличные для проверки.

Следом поступил звонок от женщины, представившейся дознавателем из военной структуры. Она заверила, что пострадавшей предоставят адвоката. Вскоре позвонил и сам "адвокат", который настоял на необходимости передать все наличные деньги для проверки.

Доверчивая женщина собрала 974 тысячи рублей, положила их в чёрный пакет и передала неизвестному человеку. Лишь после этого она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранительные органы призывают нижегородцев быть бдительными и не передавать личные данные или деньги незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули девушку в Городце под видом трудоустройства. А в Нижнем Новгороде мошенники выманили у женщины 785 тысяч рублей под видом замены домофона.

