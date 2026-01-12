59-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе

Сотрудники АО "Дзержинский водоканал" утром 7 января обнаружили 59-летнего охранника без признаков жизни в помещении раздевалки.
По информации работодателя, мужчине внезапно стало плохо, после чего он упал на пол. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Как уточнили в Гострудинспекции Нижегородской области, в соответствии с нормами трудового законодательства начато расследование несчастного случая на производстве. Специалисты установят причины происшествия и все обстоятельства, при которых произошла трагедия.
Ранее сообщалось, что арматурщик погиб, упав в технологическое отверстие на стройке в Кстове.
