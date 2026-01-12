10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 января 2026 15:10126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года
12 января 2026 14:2959-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе
12 января 2026 13:11С "банды амазонок", убившей нижегородского СОБРовца, взыскивают 5 млн рублей
12 января 2026 09:56Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания
11 января 2026 17:40Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной
11 января 2026 15:27Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки
11 января 2026 13:09Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице Вологдина
11 января 2026 09:28Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе
10 января 2026 18:31Мошенники обманули жительницу Городца под видом трудоустройства дизайнером
10 января 2026 09:45Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке
Происшествия

59-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе

12 января 2026 14:29 Происшествия
59-летний сторож Дзержинского водоканала умер на работе

Сотрудники АО "Дзержинский водоканал" утром 7 января обнаружили 59-летнего охранника без признаков жизни в помещении раздевалки.

По информации работодателя, мужчине внезапно стало плохо, после чего он упал на пол. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Как уточнили в Гострудинспекции Нижегородской области, в соответствии с нормами трудового законодательства начато расследование несчастного случая на производстве. Специалисты установят причины происшествия и все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что арматурщик погиб, упав в технологическое отверстие на стройке в Кстове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Смертность
Поделиться:
Новости по теме
27 декабря 2025 09:31Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору
24 декабря 2025 16:1266-летний мужчина умер на нижегородской ферме
22 декабря 2025 13:4628-летний мужчина умер в нижегородском магазине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных