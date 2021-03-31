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Политика

Гордума утвердила новый состав избиркома Нижнего Новгорода

28 апреля 2021 14:19  [87] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городская дума утвердила новый состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания Гордумы 28 апреля 2021 года.

В состав комиссии вошли 12 членов с правом решающего голоса. 

Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, всего поступило 16 предложений.

От избирательной комиссии Нижегородской области утверждено шесть кандидатур:

- Катышева Елена Викторовна,
- Мамонова Марина Юрьевна,
- Меркулова Ирина Сергеевна,
- Овчинникова Марина Михайловна,
- Трубецкая Оксана Геннадьевна,
- Шинкарев Алексей Леонидович.

Еще шесть избранных членов комиссии предложила Гордума. В том числе четыре предложения поступили от политических партий:

- Белкина Наталья Викторовна ("Справедливая Россия"),
- Беломестнова Анна Владимировна (ЛДПР),
- Самохин Сергей Николаевич (КПРФ),
- Соловьев Андрей Игоревич ("Единая Россия"),
- Радченко Владимир Павлович,
- Федичева Наталия Владимировна.

Депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры.

Напомним, прием заявок начался в марте. Предложения принимались от политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, облизбиркома и горизбиркома предыдущего состава.

Напомним также, что срок полномочий прежнего состава истек 15 марта 2021 года.

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Теги:
Городская дума Избирком
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