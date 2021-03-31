Гордума утвердила новый состав избиркома Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городская дума утвердила новый состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания Гордумы 28 апреля 2021 года.

В состав комиссии вошли 12 членов с правом решающего голоса.

Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, всего поступило 16 предложений.

От избирательной комиссии Нижегородской области утверждено шесть кандидатур:

- Катышева Елена Викторовна,

- Мамонова Марина Юрьевна,

- Меркулова Ирина Сергеевна,

- Овчинникова Марина Михайловна,

- Трубецкая Оксана Геннадьевна,

- Шинкарев Алексей Леонидович.

Еще шесть избранных членов комиссии предложила Гордума. В том числе четыре предложения поступили от политических партий:

- Белкина Наталья Викторовна ("Справедливая Россия"),

- Беломестнова Анна Владимировна (ЛДПР),

- Самохин Сергей Николаевич (КПРФ),

- Соловьев Андрей Игоревич ("Единая Россия"),

- Радченко Владимир Павлович,

- Федичева Наталия Владимировна.

Депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры.

Напомним, прием заявок начался в марте. Предложения принимались от политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, облизбиркома и горизбиркома предыдущего состава.

Напомним также, что срок полномочий прежнего состава истек 15 марта 2021 года.