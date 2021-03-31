Гордума утвердила новый состав избиркома Нижнего Новгорода

Городская дума утвердила новый состав избирательной комиссии Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания Гордумы 28 апреля 2021 года.
В состав комиссии вошли 12 членов с правом решающего голоса.
Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, всего поступило 16 предложений.
От избирательной комиссии Нижегородской области утверждено шесть кандидатур:
- Катышева Елена Викторовна,
- Мамонова Марина Юрьевна,
- Меркулова Ирина Сергеевна,
- Овчинникова Марина Михайловна,
- Трубецкая Оксана Геннадьевна,
- Шинкарев Алексей Леонидович.
Еще шесть избранных членов комиссии предложила Гордума. В том числе четыре предложения поступили от политических партий:
- Белкина Наталья Викторовна ("Справедливая Россия"),
- Беломестнова Анна Владимировна (ЛДПР),
- Самохин Сергей Николаевич (КПРФ),
- Соловьев Андрей Игоревич ("Единая Россия"),
- Радченко Владимир Павлович,
- Федичева Наталия Владимировна.
Депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры.
Напомним, прием заявок начался в марте. Предложения принимались от политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, облизбиркома и горизбиркома предыдущего состава.
Напомним также, что срок полномочий прежнего состава истек 15 марта 2021 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+