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Бизнес

Банк "Открытие" увеличил число офисов для обслуживания вкладчиков банка "Нейва"

28 апреля 2021 14:55  [93] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" увеличил число офисов для обслуживания вкладчиков банка "Нейва". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, перед майскими праздниками банк "Открытие" расширил список отделений для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Нейвы".

Так, новые точки обслуживания клиентов открыты в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Магнитогорске и в 5 городах Свердловской области – Заречном, Лесном, Первоуральске, Каменск-Уральске и Серове. Всего заявления на выплату возмещения можно подать в 35 отделениях "Открытия".

Ранее в Свердловской области, где живут и работают большинство клиентов "Нейвы", банк продлил время работы отделений до 20:00 и вывел дополнительный персонал. Количество специалистов, обслуживающих клиентов-юридических лиц было увеличено в 2 раза.

Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы можно здесь. В период с 4 по 7 мая отделения будут работать в штатном режиме, 3 и 8 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Банк "Открытие" просит граждан учитывать эпидемиологическую ситуацию и заранее записываться на визит в отделения онлайн.

За первые два дня (26-27 апреля) банк "Открытие" выплатил вкладчикам банка "Нейва" 24% от общего объема страхового возмещения. Было обработано более 3 тысяч обращений частных клиентов и предпринимателей на сумму порядка 1,4 млрд рублей.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении банка "Нейва" ликвидационных процедур.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке "Открытие". Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке "Открытие" сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 5% годовых при открытии вклада, и до 4,3% (с 1 мая – до 4,5% годовых) в случае размещения средств на накопительном счете "Моя копилка".

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. "Открытие" предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции "Тест-драйв" - 6 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакету услуг "Свой бизнес".

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