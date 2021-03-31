Банк "Открытие" добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в мобильном банке для клиентов банка "Открытие" – владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей – появилось сразу несколько новых полезных функций.

Теперь клиенты из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки. Для перевода средств отправителю достаточно знать только номер карты получателя.

Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка "Бизнес-портал". При этом дополнительно подключать услугу не нужно – она доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе "Бизнес-карты". Статус перевода удобно отслеживать в ленте операций по карте.

Кроме того была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.

Новый инструмент появился в справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты клиента с этой компанией. Такая опция существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.

Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это избавит компании МСБ от стандартных ежемесячных рутинных операций и позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.