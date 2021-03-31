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Общество

ЕРКЦ запустил новый сервис в личном кабинете для физических лиц

29 апреля 2021 09:02  [60] Общество

Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области (ЕРКЦ) запустил новый сервис в личном кабинете для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, этот сервис будет работать для жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района. В новом разделе "Баланс ЛС" размещена информация о начислениях в квитанциях ЕРКЦ и оплате услуг, а также о задолженности и начисленных пенях. Благодаря этому, клиенты компании будут всегда в курсе состояния своего лицевого счета.

Кроме этого, в личном кабинете жители могут оплачивать квитанции компании без комиссии и отслеживать историю платежей, передавать показания счетчиков и просматривать историю передачи показаний, задавать вопросы специалистам компании и получать ответы, а также подписаться на электронную квитанцию взамен бумажной.

"Мы стремимся повышать уровень обслуживания в компании. Онлайн-сервисы помогают нашим клиентам осуществлять необходимые действия по квитанциям без личного обращения в офисы, что особенно значимо в период нестабильной эпидемиологической обстановки", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

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Теги:
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