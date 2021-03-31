ЕРКЦ запустил новый сервис в личном кабинете для физических лиц Общество

Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области (ЕРКЦ) запустил новый сервис в личном кабинете для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, этот сервис будет работать для жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района. В новом разделе "Баланс ЛС" размещена информация о начислениях в квитанциях ЕРКЦ и оплате услуг, а также о задолженности и начисленных пенях. Благодаря этому, клиенты компании будут всегда в курсе состояния своего лицевого счета.

Кроме этого, в личном кабинете жители могут оплачивать квитанции компании без комиссии и отслеживать историю платежей, передавать показания счетчиков и просматривать историю передачи показаний, задавать вопросы специалистам компании и получать ответы, а также подписаться на электронную квитанцию взамен бумажной.

"Мы стремимся повышать уровень обслуживания в компании. Онлайн-сервисы помогают нашим клиентам осуществлять необходимые действия по квитанциям без личного обращения в офисы, что особенно значимо в период нестабильной эпидемиологической обстановки", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.