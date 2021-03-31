Депутат ЗС НО Александр Шаронов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь" Политика

Александр Шаронов Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам, депутат II, III, IV, V, VI созывов Александр Шаронов награжден орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Награда была вручена 29 апреля на заседании Законодательного собрания.

"Орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" награждаются граждане за выдающиеся заслуги перед регионом, большой вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической мощи страны, духовной силы Отечества", - пояснили в пресс-службе.