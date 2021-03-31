Депутат ЗС НО Александр Шаронов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"

Александр Шаронов
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Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам, депутат II, III, IV, V, VI созывов Александр Шаронов награжден орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Награда была вручена 29 апреля на заседании Законодательного собрания.
"Орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" награждаются граждане за выдающиеся заслуги перед регионом, большой вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической мощи страны, духовной силы Отечества", - пояснили в пресс-службе.
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