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Политика

Депутат ЗС НО Александр Шаронов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"

29 апреля 2021 11:30  [100] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам, депутат II, III, IV, V, VI созывов Александр Шаронов награжден орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Награда была вручена 29 апреля на заседании Законодательного собрания.

"Орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" награждаются граждане за выдающиеся заслуги перед регионом, большой вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической мощи страны, духовной силы Отечества", - пояснили в пресс-службе.

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Теги:
Александр Шаронов Законодательное собрание Награждение
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