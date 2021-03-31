Юрий Маслов стал новым гендиректором "Открытие Брокер" Бизнес

Юрий Маслов стал новым гендиректором "Открытие Брокер". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, ранее он занимал ключевые управленческие должности в крупнейших российских инвестиционных группах.

На посту генерального директора "Открытие Брокер" Юрий Маслов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития бизнеса компании, укрепление ее позиций на рынке инвестиционных услуг, повышение операционной эффективности, развитие продуктовой линейки и сети продаж, а также дальнейшее наращивание клиентской базы и рост бизнес-показателей.

До работы в "Открытие Брокер" Юрий Маслов три года занимал аналогичную должность в компании "ВТБ Капитал Брокер", где под его руководством успешно внедрялись сервисы для корпоративных, институциональных и крупных частных клиентов, а также были оптимизированы операционные процессы. Всё это позволило компании существенно нарастить клиентскую базу и увеличить прибыль.

Профессиональную карьеру Юрий Маслов начал в 2008 году после получения диплома магистра МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "Финансовые рынки". С 2008 по 2014 годы участвовал в реализации инфраструктурных проектов и занимался развитием направлений алгоритмической и высокочастотной торговли на фондовой бирже РТС, в компании NetTrader.ru и, позднее, на Московской бирже. В 2016 году перешел с должности управляющего директора компании ITinvest (где также входил в состав правления) в банк "Открытие", возглавив департамент брокерских услуг и отвечал за развитие инвестиционных сервисов для корпоративных и институциональных клиентов.

"Я рад возвращению Юрия Маслова в состав группы "Открытие". За годы работы генеральным директором "ВТБ Капитал Брокер" он добился впечатляющих результатов и продемонстрировал отличные управленческие навыки. Именно такой человек нужен нам на позиции генерального директора "Открытие Брокер". Я уверен, что он успешно справится с поставленными задачами и выведет брокерский бизнес группы "Открытие" на еще более высокий качественный уровень", – сказал председатель совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.

"Финансовый рынок переживает бурное развитие – все больше россиян интересуются способами управления своим благосостоянием и становятся инвесторами. У "Открытие Брокер" есть все необходимое, чтобы стать бенефициаром этого процесса и укрепить свои позиции на рынке. Наша задача – предлагать инвесторам с различным опытом и уровнем капитала лучший на рынке сервис и полную продуктовую линейку. Уверен, что собранная в компании первоклассная команда профессионалов разделяет мои убеждения, и вместе мы добьемся поставленных целей", – отметил генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов.