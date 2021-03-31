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Алексей Москвин назначен и.о министра спорта Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.
По словам собеседника агентства, он будет занимать пост исполняющего обязанности министра спорта до момента назначения нового министра.
Напомним, что 29 апреля Артем Ефремов покинул пост министра спорта региона по собственному желанию.
Губернатор Глеб Никитин предложил ему стать своим советником по спорту на общественных началах.
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