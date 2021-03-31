инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
29 апреля 2021 14:14  [1] "Рынки верят главе ФРС лишь наполовину", - аналитики банка "Открытие"
29 апреля 2021 12:21  [133] Юрий Маслов стал новым гендиректором "Открытие Брокер"
29 апреля 2021 10:21  [94] Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса
29 апреля 2021 10:06  [185] Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств
29 апреля 2021 09:19  [404] "Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 15:30  [160] Банк "Открытие" добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков
28 апреля 2021 14:55  [225] Банк "Открытие" увеличил число офисов для обслуживания вкладчиков банка "Нейва"
27 апреля 2021 18:20  [250] Глеб Никитин рассказал промышленникам Урала о потенциале Нижегородской области
27 апреля 2021 17:25  [246] Банк "Открытие" профинансировал создание первого в РФ производства мелованного картона
27 апреля 2021 17:09  [242] Более 32 млн рублей льготных микрозаймов получил нижегородский МСБ за I квартал
Бизнес

"Рынки верят главе ФРС лишь наполовину", - аналитики банка "Открытие"

29 апреля 2021 14:14  [1] Бизнес
Рынки верят главе ФРС лишь наполовину, - аналитики банка Открытие

Рынки верят главе ФРС лишь наполовину, - аналитики банка Открытие

Управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов прокомментировал результаты апрельского заседания ФРС.

"Результаты апрельского заседания ФРС оказались столь же ожидаемыми, как и итог заседания ЕЦБ на прошлой неделе. ФРС сохранила неизменным коридор ставки федеральных фондов и объем покупок активов на баланс центрального банка. ФРС отметила, что общие финансовые условия в экономике сохраняются стимулирующими, а рассматривать шаги по сокращению объемов монетарной поддержки экономики – преждевременно", - пояснил аналитик.

"Важно отметить динамику доходности казначейских облигаций США, которые снизились по сравнению с пиковыми значениями в конце марта: так, например, уровень ожидаемой ставки ФРС на срок от пяти лет снизился на 0,2 – 0,25 б.п. При этом долгосрочные инфляционные ожидания в этот период не снижались, а в конце апреля даже возобновили рост, превысив 2,4% по ожидаемой инфляции в предстоящий 10-ти летний период. Подобная динамика казначейских облигаций США и инфляционных ожиданий свидетельствует, вероятно, о том, что участники рынков поверили в намерение и готовность ФРС длительный период держать процентные ставки на низком уровне. Это делает рискованными и убыточными попытки спекулянтов играть против регулятора на долговых рынках, однако ожидания более высокого по сравнению с предыдущим десятилетием роста цен сохраняются, в отличие от позиции регулятора", - считает эксперт.

"Сам регулятор отметил, что экономическая активность и наем рабочей силы усилились, включая наиболее пострадавшие от пандемии секторы. При этом исключил из итогового пресс-релиза комментарий о том, что пандемия оказывает давление на динамику инфляции. ФРС по-прежнему считает, что предстоящее ускорение темпов инфляции, обусловленное несколькими факторами, будет носить временный характер", - продолжил он.

"Во-первых, эффектом базы, вызванным значительным падением спроса в марте-мае прошлого года и снижением цен на топливо. По оценке ФРС, влияние этого фактора на динамику инфляции по индексу CPI в этот период составит около 1,0 п.п. и около 0,7 п.п. по индексу базовой инфляции Core CPI. Вторым фактором временного ускорения инфляции станет выход экономики из эпидемиологических ограничений, который может сопровождаться всплеском потребления в условиях не набравшей оборота работы бизнеса и привести к временному дефициту ряда товаров и услуг. При этом ФРС по-прежнему считает, что причин и условий для формирования устойчиво высокой – выше 2% – инфляции в экономике нет", - подытожил Алексей Тихонов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Мнения Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph