инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
29 апреля 2021 14:32  [98] "ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов
29 апреля 2021 14:14  [81] "Рынки верят главе ФРС лишь наполовину", - аналитики банка "Открытие"
29 апреля 2021 12:21  [160] Юрий Маслов стал новым гендиректором "Открытие Брокер"
29 апреля 2021 10:21  [100] Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса
29 апреля 2021 10:06  [201] Определен подрядчик для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств
29 апреля 2021 09:19  [461] "Сбербанк лизинг" окажет услуги по аренде ретро-трамваев для Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 15:30  [163] Банк "Открытие" добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков
28 апреля 2021 14:55  [229] Банк "Открытие" увеличил число офисов для обслуживания вкладчиков банка "Нейва"
27 апреля 2021 18:20  [254] Глеб Никитин рассказал промышленникам Урала о потенциале Нижегородской области
27 апреля 2021 17:25  [248] Банк "Открытие" профинансировал создание первого в РФ производства мелованного картона
Бизнес

"ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов

29 апреля 2021 14:32  [98] Бизнес

"ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов.

"С наступлением весны многие жители Нижнего Новгорода переезжают из городских квартир за город – на дачи, в деревни. Перед переездом в загородный дом необходимо уточнить состояние своих лицевых счетов и убедится, что отсутствуют задолженности, оплатите их в случае необходимости", - говорится в релизе компании.

Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно:

Оплатить счет за электроэнергию очно можно в терминалах и кассах Почты России, Сбербанка, других банков-партнеров и платежных агентов. Дистанционно:

  • банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения (iOS или Android);
  • через Сбербанк Онлайн или автоплатёж;
  • через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ ТНС Энерго Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph