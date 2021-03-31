"ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов.
"С наступлением весны многие жители Нижнего Новгорода переезжают из городских квартир за город – на дачи, в деревни. Перед переездом в загородный дом необходимо уточнить состояние своих лицевых счетов и убедится, что отсутствуют задолженности, оплатите их в случае необходимости", - говорится в релизе компании.
Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно:
Оплатить счет за электроэнергию очно можно в терминалах и кассах Почты России, Сбербанка, других банков-партнеров и платежных агентов. Дистанционно:
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