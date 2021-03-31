"ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов Бизнес

"ТНС энерго НН" в преддверии дачного сезона напоминает об оплате счетов.

"С наступлением весны многие жители Нижнего Новгорода переезжают из городских квартир за город – на дачи, в деревни. Перед переездом в загородный дом необходимо уточнить состояние своих лицевых счетов и убедится, что отсутствуют задолженности, оплатите их в случае необходимости", - говорится в релизе компании.

Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно:

в "личном кабинете" клиента;

через мобильное приложение;

из электронной квитанции, рассылаемой на электронную почту;

из бумажной квитанции;

по телефону контакт-центра "ТНС энерго НН": 8 (831) 233-09-70, дополнительная клавиша "2" или звонок оператору в рабочие дни с 9.00 до 19.00.

Оплатить счет за электроэнергию очно можно в терминалах и кассах Почты России, Сбербанка, других банков-партнеров и платежных агентов. Дистанционно: