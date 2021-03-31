Нижегородский бизнес пожаловался прокурору на давление со стороны органов МСУ и правоохранителей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин 29 апреля 2021 года провел личный прием предпринимателей в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ходе приема 11 предпринимателей подали обращения, связанные с оказанием давления со стороны органов местного самоуправления, несогласием с действиями правоохранительных органов и по иным вопросам. По всем поступившим обращениям прокуратура организовала проверки.

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