Пасха: история, традиции и символы праздника

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В воскресенье - 2 мая, православные христиане отмечают главный праздник — Пасху. Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Чествование Воскресения Христа продолжится в течение сорока дней – в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа. В этом материале мы рассказываем о значении этого праздника и традициях, связанных с ним.
Само слово "Пасха" (евр. песах – "прохождение", "избавление") несет в себе два сакральных значения. Изначально оно отсылает к истории из Ветхого Завета, связанной с исходом сынов Израиля из Египта.
Правящий фараон противился этому, и Бог стал насылать на страну череду бедствий, получивших название "казни Египетские". Так, Бог послал ангела уничтожить всех первенцев в Египте, начиная от первенцев скота и заканчивая первенцем самого фараона. Евреям, чтобы избежать казни, надлежало помазать косяки и перекладины дверей своих жилищ кровью жертвенного агнца. Ангел, видя это, проходил мимо.
После Воскресения Христова Пасхой стал называться праздник, посвященной этому событию. Во время Тайной вечери Иисус Христос произносит слова и совершает действия, меняющие смысл праздника. Он говорит ученикам о своей близкой смерти как о пасхальном жертвоприношении. Его жертвой верующие обретают не временное, а вечное спасение. Как Бог освободил иудеев от египетского рабства, так и все христиане освободились от рабства греха.
Из Евангельского повествования следует, что Иисуса распяли на кресте накануне иудейской Пасхи, которая отмечается по лунному календарю. Поскольку лунный год короче солнечного приблизительно на 11 дней, этот день по солнечному исчислению с каждым годом перемещается с одного числа на другое.
Празднованию Пасхи предшествует "Страстная седмица" — неделя, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданиям на кресте, смерти и погребению. В это время в храмах проходят богослужения, которые воспроизводят определенные события евангельской истории.
Вечером в субботу, обычно за час или полчаса до полуночи, в храмах совершается "предпразднственная полунощница". По окончании этой службы бывает "Крестный ход" (шествие навстречу воскресшему Спасителю). Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Затем совершается "Пасхальная утреня".
Согласно преданию, первыми о воскресении Спасителя узнали жены мироносицы. Это женщины, которые утром отправились ко гробу Иисуса, чтобы помазать его тело благовонными веществами (миром) перед погребением. Войдя в гробницу, они не нашли тела. Перед ними предстали "два мужа в блистающих одеждах" и сообщили о воскресении Иисуса. В память об этом принято приветствовать друг друга: - Христос Воскресе! - Воистину Воскрес.
После этого начинается "Светлая седмица". В это время единственный раз в году в храмах царские и боковые врата алтаря, отделяющие его от основного пространства, остаются открытыми, и прихожане во время службы могут видеть все происходящее там. Это символ открытия врат в мир небесный. Также в "Светлую седмицу" любой желающий может подняться в колокольню и позвонить в колокол. При этом на Пасху в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды.
После этого торжество Пасхи продолжается еще тридцать два дня – до Вознесения Господня, но не так масштабно.
В канун православной Пасхи из гроба Господня иерусалимским патриархом выносится "Благодатный огонь". Считается, что впервые "Благодатный огонь" сошел, когда апостол Петр пришел ко гробу Господню. Это символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.
Накануне церемонии гробница проверяется на наличие огня и запечатывается. На следующий день ее трижды обходят крестным ходом. После этого Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит заходят внутрь без всего в одних подрясниках, чтобы избежать подозрения.
Христиане верят, что после молитвы о даровании огня происходит его чудесное схождение, и Иерусалимский патриарх выносит 33 свечи, символизирующие время земной жизни Иисуса Христа.
С 2003 года в Россию "Благодатный огонь" по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставляет Фонд Андрея Первозванного. В этом году он 1 мая привезет огонь в Москву, где верующие смогут получить его в 15 храмах.
По преданию, после Воскресения Иисуса Мария Магдалина отправилась в Рим. Она подарила императору Тиверию красное яйцо и провозгласила: "Христос Воскрес!". Яйцо считается символом жизни: как из скорлупы рождается цыпленок, так и из гроба восстал Иисус. Красный цвет символизировал его кровь, но при этом радость и торжество.
Таким образом, даря друг другу яйца православные исповедуют веру в Распятого и Воскресшего, в торжество жизни над смертью.
Со временем верующие начали красить пасхальные яйца и в другие цвета. Например, голубой, напоминает о царстве небесном, или зеленый, символизирующий возрождение к вечной блаженной жизни (духовную весну). Считается, что цвет яиц не должен быть мрачным, поскольку Пасха — это праздник.
Для окраски яиц чаще всего верующими используется луковая шелуха, которая собирается для этого заранее. В зависимости от цвета и количества шелухи окраска яиц получается от светло-рыжей до темно-коричневой. Прежде, чем поместить яйца в воду, шелуху нужно варить около получаса. Чтобы яйца при варке не лопнули, рекомендуется около часа подержать их при комнатной температуре, а при варке добавить в воду столовую ложку соли.
В некоторых семьях яйца окрашивают "в крапинку". Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю, концы которой плотно завязывают ниткой и варят в луковой шелухе обычным способом.
Также для окрашивания яиц популярны естественные красители: свекольный или морковный сок, каркадэ, березовые листья.
В настоящее время для украшения пасхальных яиц используются разнообразные виды наклеек и термопленка.
Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают подсолнечным маслом.
По окончании пасхального богослужения в храмах благословляется "артос" - высокий хлеб цилиндрической формы, напоминающий большую просфору (прим. литургический хлеб для таинства Евхаристии - причащения). На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы христовой над смертью, или изображение воскресения Христова.
В течение всей "Светлой седмицы" он находится у алтаря рядом с образом воскресения Христова. В субботу артос режется на мелкие части и раздается всем молящимся в храме.
Происхождение артоса связывается с обычаем апостолов. Привыкшие вкушать трапезу вместе с учителем, они оставляли часть хлеба для него после воскресения, чувствуя при этом его невидимое присутствие.
Кулич является "домашним" "артосом".
Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который в этом году начался 15 марта и продлился 40 дней. В первый день праздника, придя из храмов домой, они начинают "разговение", то есть садятся за праздничный стол, на котором присутствуют те продукты, которые не были дозволены в пост. Это мясные, молочные продукты, яйца, рыба, - растительное масло и т. д. Поэтому в праздник верующие всей семьей едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.
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