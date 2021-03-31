Пасха: история, традиции и символы праздника Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В воскресенье - 2 мая, православные христиане отмечают главный праздник — Пасху. Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Че­ство­ва­ние Воскресения Христа про­дол­жит­ся в те­че­ние со­ро­ка дней – в па­мять со­ро­ка­днев­но­го пре­бы­ва­ния на зем­ле Вос­крес­ше­го Гос­по­да. В этом материале мы рассказываем о значении этого праздника и традициях, связанных с ним.

Что означает праздник Пасхи?

Само слово "Пасха" (евр. песах – "про­хож­де­ние", "из­бав­ле­ние") несет в себе два сакральных значения. Изначально оно отсылает к истории из Ветхого Завета, связанной с исходом сынов Израиля из Египта.

Правящий фараон противился этому, и Бог стал насылать на страну череду бедствий, получивших название "казни Египетские". Так, Бог послал ангела уничтожить всех первенцев в Египте, начиная от первенцев скота и заканчивая первенцем самого фараона. Евреям, чтобы избежать казни, надлежало помазать косяки и перекладины дверей своих жилищ кровью жертвенного агнца. Ангел, видя это, проходил мимо.

После Воскресения Христова Пасхой стал называться праздник, посвященной этому событию. Во вре­мя Тай­ной ве­че­ри Иисус Хри­стос про­из­но­сит сло­ва и со­вер­ша­ет дей­ствия, ме­ня­ю­щие смысл празд­ни­ка. Он го­во­рит уче­ни­кам о сво­ей близ­кой смер­ти как о пас­халь­ном жерт­во­при­но­ше­нии. Его жертвой верующие обретают не временное, а вечное спасение. Как Бог освободил иудеев от египетского рабства, так и все христиане освободились от рабства греха.

Почему Пасха празднуется в разные дни?

Из Евангельского повествования следует, что Иисуса распяли на кресте накануне иудейской Пасхи, которая отмечается по лунному календарю. Поскольку лунный год короче солнечного приблизительно на 11 дней, этот день по солнечному исчислению с каждым годом перемещается с одного числа на другое.

Как происходят богослужения в Пасху?

Празднованию Пасхи предшествует "Страстная седмица" — неделя, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданиям на кресте, смерти и погребению. В это время в храмах проходят богослужения, которые вос­про­из­водят опре­де­лен­ные со­бы­тия еван­гель­ской ис­то­рии.

Вечером в субботу, обычно за час или полчаса до полуночи, в храмах совершается "предпразднственная полунощница". По окончании этой службы бывает "Крестный ход" (шествие навстречу воскресшему Спасителю). Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Затем совершается "Пасхальная утреня".

Согласно преданию, первыми о воскресении Спасителя узнали жены мироносицы. Это женщины, которые утром отправились ко гробу Иисуса, чтобы по­ма­зать его те­ло бла­го­вон­ны­ми ве­ще­ства­ми (ми­ром) перед по­гре­бе­нием. Вой­дя в гроб­ни­цу, они не на­шли те­ла. Перед ними предстали "два му­жа в бли­ста­ю­щих одеж­дах" и сообщили о воскресении Иисуса. В память об этом принято приветствовать друг друга: - Христос Воскресе! - Воистину Воскрес.

После этого начинается "Светлая седмица". В это время единственный раз в году в храмах цар­ские и бо­ко­вые вра­та алтаря, отделяющие его от основного пространства, остаются открытыми, и прихожане во время службы могут видеть все происходящее там. Это символ открытия врат в мир небесный. Также в "Светлую седмицу" любой желающий может подняться в колокольню и позвонить в колокол. При этом на Пасху в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды.

После этого торжество Пасхи продолжается еще тридцать два дня – до Вознесения Господня, но не так масштабно.

Что такое "Благодатный огонь"?

В канун православной Пасхи из гроба Господня иерусалимским патриархом выносится "Благодатный огонь". Считается, что впервые "Благодатный огонь" сошел, когда апостол Петр пришел ко гробу Господню. Это символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.

Накануне церемонии гробница проверяется на наличие огня и запечатывается. На следующий день ее трижды обходят крестным ходом. После этого Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит заходят внутрь без всего в одних подрясниках, чтобы избежать подозрения.

Христиане верят, что после молитвы о даровании огня происходит его чудесное схождение, и Иерусалимский патриарх выносит 33 свечи, символизирующие время земной жизни Иисуса Христа.

С 2003 года в Россию "Благодатный огонь" по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставляет Фонд Андрея Первозванного. В этом году он 1 мая привезет огонь в Москву, где верующие смогут получить его в 15 храмах.

Почему на Пасху принято красить яйца?

По преданию, после Воскресения Иисуса Мария Магдалина отправилась в Рим. Она подарила императору Тиверию красное яйцо и провозгласила: "Христос Воскрес!". Яйцо считается символом жизни: как из скорлупы рождается цыпленок, так и из гроба восстал Иисус. Красный цвет символизировал его кровь, но при этом радость и торжество.

Таким образом, даря друг другу яйца православные исповедуют веру в Распятого и Воскресшего, в торжество жизни над смертью.

Со временем верующие начали красить пасхальные яйца и в другие цвета. Например, голубой, напоминает о царстве небесном, или зеленый, символизирующий возрождение к вечной блаженной жизни (духовную весну). Считается, что цвет яиц не должен быть мрачным, поскольку Пасха — это праздник.

Как окрасить яйца?

Для окраски яиц чаще всего верующими используется луковая шелуха, которая собирается для этого заранее. В зависимости от цвета и количества шелухи окраска яиц получается от светло-рыжей до темно-коричневой. Прежде, чем поместить яйца в воду, шелуху нужно варить около получаса. Чтобы яйца при варке не лопнули, рекомендуется около часа подержать их при комнатной температуре, а при варке добавить в воду столовую ложку соли.

В некоторых семьях яйца окрашивают "в крапинку". Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю, концы которой плотно завязывают ниткой и варят в луковой шелухе обычным способом.

Также для окрашивания яиц популярны естественные красители: свекольный или морковный сок, каркадэ, березовые листья.

В настоящее время для украшения пасхальных яиц используются разнообразные виды наклеек и термопленка.

Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают подсолнечным маслом.

Почему Церковь освящает куличи?

По окончании пасхального богослужения в храмах благословляется "артос" - вы­со­кий хлеб ци­лин­дри­че­ской фор­мы, на­по­ми­на­ю­щий боль­шую просфо­ру (прим. литургический хлеб для таинства Евхаристии - причащения). На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы христовой над смертью, или изображение воскресения Христова.

В течение всей "Светлой седмицы" он находится у алтаря ря­дом с об­ра­зом вос­кре­се­ния Хри­сто­ва. В субботу артос режется на мелкие части и раз­да­ет­ся всем мо­ля­щим­ся в хра­ме.

Про­ис­хож­де­ние арт­оса свя­зы­ва­ет­ся с обы­ча­ем апо­сто­лов. При­вык­шие вку­шать тра­пе­зу вме­сте с учи­те­лем, они оставляли часть хлеба для него после воскресения, чувствуя при этом его невидимое присутствие.

Кулич является "домашним" "артосом".

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который в этом году начался 15 марта и продлился 40 дней. В первый день праздника, придя из храмов домой, они начинают "разговение", то есть садятся за праздничный стол, на котором присутствуют те продукты, которые не были дозволены в пост. Это мясные, молочные продукты, яйца, рыба, - растительное масло и т. д. Поэтому в праздник верующие всей семьей едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

(текст подготовлен на основе материалов православного портала "Азбука веры", открытки также с портала "Азбука веры")