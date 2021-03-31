"ЭнергосбыТ Плюс" в преддверии майских праздников напоминает об оплате счетов Бизнес

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в преддверии продолжительных праздничных дней рекомендует жителям Дзержинска и Кстовского района перед поездкой по области и за ее пределы проверить отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение (ГВС).

Как пояснили в пресс-службе компании, на автомобили должников может быть наложен арест в ходе специализированных рейдов на автотрассах. Кроме этого, банковские карты должников могут заблокировать по судебному приказу.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, до отъезда необходимо убедиться в отсутствии задолженности в квитанции за услуги отопления и ГВС. Если долг есть, то осуществить его оплату без комиссии можно дистанционно, на сайте ЕРКЦ в Личном кабинете или в разделе "Оплатить без регистрации".

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам о важности своевременной оплаты отопления и ГВС.

"Лишиться автомобиля в поездке на дачу вдвойне неприятно, учитывая, что для его возврата помимо погашения долга за коммунальные услуги придется внести исполнительский сбор и погасить начисленные пени. Сорванная поездка на отдых в пределах России может обойтись несоизмеримо дороже, чем сумма погашенной вовремя задолженности", - предостерегают в "ЭнергосбыТ Плюс".

"Поэтому компания настоятельно рекомендует оплатить задолженность за тепло и ГВС и погасить ее любым удобным способом, чтобы провести майские праздники без лишних проблем", - добавили в пресс-службе.