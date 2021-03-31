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Общество

Корпоративный календарь АПЗ завоевал бронзовую награду национального конкурса

30 апреля 2021 12:57  [28] Общество

Корпоративный календарь АО "АПЗ" завоевал бронзовую награду национального конкурса корпоративных календарей "Серебряные нити" в высшей номинации "Лучший корпоративный календарь". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, в основе календаря – двенадцать сезонных пейзажей Нижегородской области, снятых с высоты птичьего полета, передающие красоту и
уникальность нашего края. Приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, он демонстрирует, как привычные нам пейзажи сверху выглядят очень необычно, завораживающе.

На втором месте календарь нижегородской инжиниринговой компании "АСЭ", демонстрирующий вклад госкорпорации "Рос­атом" в реализацию целей развития ООН. На первом – проект Объединенной судостроительной корпорации Москвы "Жемчужины морей". Гран-при в этом году удостоился календарь МТЗ "Трансмаш" "100 лет управляя скоростью".

Всего в конкурсе приняли участие около 70 проектов. Эксперты отметили рост нестандартных, ярких дизайнерских решений, одновременно точно визуализирующих смысловой фокус календаря, а также использование информационных технологий и способов продвижения корпоративных календарей.

Напомним, что календари АПЗ не раз становились дипломантами конкурса в различных номинациях, но призового места в главной удостоился впервые.

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Теги:
АПЗ
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