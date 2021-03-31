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Общество

"Профессию пожарных можно назвать одной из самых ответственных и героических", - Евгений Люлин

30 апреля 2021 13:20  [79] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"На протяжении нескольких столетий противопожарная служба выполняет ответственные и очень важные для населения задачи по спасению людей, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ, предотвращению чрезвычайных ситуаций", - сказал Евгений Люлин.

"Профессию пожарных по праву можно назвать одной из самых ответственных, героических и заслуживающих глубокого уважения. В любую минуту, рискуя своей жизнью, вы готовы бросить все силы на укрощение огненной стихии", - продолжил он.

"Уверен, что ваше мужество, самоотверженность, отвага, стойкость и мастерство и дальше будут надежным гарантом предотвращения всех экстремальных ситуаций", - добавил председатель регионального парламента.

"Благодарю за добросовестный самоотверженный труд и верность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе", - подытожил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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