Движение транспорта на ул. Головнина временно ограничат до 12 августа Общество

Фото: пресс-служба компании

Движение транспорта на ул. Головнина в Нижнем Новгороде временно ограничат до 12 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ремонтные работы будут проходить в несколько этапов.

С 08:00 1 мая до 23:59 12 июля движение будет ограничено на участке от дома №43 до дома №41. С 08:00 28 апреля до 23:59 22 июня – на участке от улицы Верхняя до улицы Норвежская.



А с 08:00 23 июня до 23:59 4 июля – на участке напротив дома №15 по улице Норвежская. С 08:00 5 июля до 23:59 12 августа на участке от дома №30 до улицы Бекетова.

На подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.