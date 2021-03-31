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Общество

Движение транспорта на ул. Головнина временно ограничат до 12 августа

30 апреля 2021 13:30  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Движение транспорта на ул. Головнина в Нижнем Новгороде временно ограничат до 12 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ремонтные работы будут проходить в несколько этапов.

С 08:00 1 мая до 23:59 12 июля движение будет ограничено на участке от дома №43 до дома №41. С 08:00 28 апреля до 23:59 22 июня – на участке от улицы Верхняя до улицы Норвежская.

А с 08:00 23 июня до 23:59 4 июля – на участке напротив дома №15 по улице Норвежская. С 08:00 5 июля до 23:59 12 августа на участке от дома №30 до улицы Бекетова.

На подъездах к ремонтному участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

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Теги:
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