"Горький часто называют "кузницей Победы", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем Победы.

По его словам, этот праздник вместил в себя невероятное количество событий, фактов и судеб. Отдельные человеческие истории сливаются в гигантское полотно одного из самых значимых моментов в истории человечества.

"Общаясь с теми, кто прошел Великую Отечественную или трудился в тылу, невозможно не поражаться их силе воли и мужеству. Несмотря все испытания, наш народ не только выстоял, но и освободил весь мир от фашистской угрозы. Страшно даже подумать, сколько было пролито крови, пота и слез ради великой победы", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"В прошлом году мы отмечали 75-летие победы. В этом году нас ждет празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Два юбилея по смыслу тесно связаны друг с другом. Нижний был основан как форпост и в первые века своего существования не раз принимал на себя удары врага. В XVII веке именно здесь поднял земляков на защиту Отечества Козьма Минин. Имя Минина звучало у стен Нижегородского кремля и в 1941 году, когда отсюда на фронт уходили солдаты-горьковчане. Более 880 000 жителей области отправились тогда на поля сражений. Треть из них не вернулись обратно. Их подвиг навсегда останется одной из самых славных страниц в истории Нижнего Новгорода. Нижегородскому ополчению удалось спасти Россию, а воинам-победителям Великой Отечественной – весь мир", - сказано в поздравительной речи.

"Этот день победы Нижний Новгород встречает как "Город трудовой доблести". Решение президента России о присвоении почетного звания стало важным этапом по увековечиванию памяти тружеников тыла. Горький часто называют "кузницей победы". Рядом с нами живут герои того времени и работают предприятия, созданные ими. Мне хочется поблагодарить всех, кто внес вклад в победу", - говорится в поздравлении.