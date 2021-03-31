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Бизнес

Более 850 проверок нижегородского бизнеса было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса

30 апреля 2021 17:45  [3] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 850 плановых проверок бизнеса было отменено в 2020 году в Нижегородской области из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 30 апреля 2021 года.

Также в прошлом году не было и внеплановых проверок по большинству существующих правовых оснований.

"Мы постарались поддержать бизнес по всем направлениям. Снижали и административную нагрузку - это было критически важно, об этом предприниматели просили с первых дней введения ограничительных мер из-за пандемии. Я надеюсь, что отмена плановых и внеплановых проверок помогла предпринимателям вздохнуть свободнее, решать задачи по развитию, а многим – по спасению бизнеса", – сказал Глеб Никитин.

При этом глава региона отметил, что снижение административной нагрузки на бизнес не распространялось на проверки соблюдения указа "О введении режима повышенной готовности".

"Мне приятно, что нижегородский бизнес отнесся к этому ответственно. Благодаря соблюдению всех мер безопасности мы прошли пики пандемии одними из лучших в стране", – заявил он.  

Напомним, в регионе организована система консультаций предпринимателей по мерам поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, через центр "Мой бизнес" и его филиалы в муниципалитетах региона в 2020 году было обработано около 200 тысяч обращений от предпринимателей.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 31 муниципалитете Нижегородской области. Организация работает по принципу "одного окна". Там предприниматели могут получить информацию из более чем 40 ведомств, а также узнать обо всех возможных мерах поддержки бизнеса.

Кроме того, для создания комфортных условий работы бизнеса в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. Продолжает функционировать система бизнес-инкубирования, которая позволяет оказывать компаниям инфраструктурную поддержку, помощь с привлечением финансирования.  Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, 2 промышленных технопарка и 1 технопарк в сфере высоких технологий.

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Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
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