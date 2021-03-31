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Общество

Почти 700 проектов конкурса "Вам решать!" признаны победителями

30 апреля 2021 18:11  [73] Общество

Почти 700 инициативных проектов конкурса "Вам решать!" в Нижегородской области признаны победителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году в проекте участвовали все районы и городские округа Нижегородской области. Была подана 891 заявка на общую сумму субсидии 970,2 млн рублей. По итогам конкурса победителем признан 681 инициативный проект, или 76% от общего числа инициатив, принявших участие в конкурсе.

Высокий результат проделанной работы отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодарю за работу участников и организаторов проекта "Вам решать!". Процесс позволил объединить единомышленников во всех уголках Нижегородской области. О необходимости такого гражданского сотрудничества не раз говорил президент России Владимир Путин. Реальным результатом этой работы становятся инициативы, воплощённые в жизнь", - сказал Глеб Никитин.

"Губернатор принял решение выделить на реализацию проектов "Вам решать" беспрецедентную сумму - 730 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию инициатив жителей уже в этом году. Проекты самые разные. Это ремонт дорог, установка детских площадок, благоустройство мемориалов, создание общественных пространств. Проект прекрасный, и мы обязательно будем его продолжать. Отмечу, что по инициативе губернатора подходы к инициативному бюджетированию были внесены в устав области и сделали его обязательным при принятии бюджета", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член конкурсной комиссии Ольга Щетинина.

Напомним, с 16 марта по 15 апреля 2021 года в Нижегородской области проводилось голосование в поддержку инициативных проектов, представленных на конкурсный отбор. По итогам голосования в поддержку инициативных проектов отдано 319 728 голосов, из них через "Госуслуги" – 116 939 голосов, по номеру телефона либо посредством звонка в колл-центр – 202 789 голосов.

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Теги:
Благоустройство Конкурсы
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