Глеб Никитин разъяснил перспективы изменения тарифов для бизнеса на водоотведение Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области, руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин на встрече с нижегородскими предпринимателями разъяснил перспективы изменения тарифов для бизнеса на водоотведение.

Как отметили участники встречи, на данный момент для предприятий используются максимальные нормативы загрязняющих веществ в сточных водах.

Глеб Никитин рассказал, что вопрос с тарифами на водоотведение для бизнеса планируется рассмотреть на профильном заседании комиссии Госсовета. Глава региона пояснил, что максимальный тариф - это не только проблема Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Нормативы допустимого сброса для промышленных предприятий при сбросе в водный объект регулируются природоохранным законодательством.

"Для полного и прозрачного решения вопроса требуется корректировка федерального законодательства. Обязательно рассмотрим этот вопрос на заседании комиссии Госсовета вместе с коллегами из других регионов, правительства России, общественных организаций. Позиция предпринимательского сообщества будет услышана", - сказал Глеб Никитин.