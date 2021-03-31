Глеб Никитин разъяснил перспективы изменения тарифов для бизнеса на водоотведение

Фото:
Губернатор Нижегородской области, руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин на встрече с нижегородскими предпринимателями разъяснил перспективы изменения тарифов для бизнеса на водоотведение.
Как отметили участники встречи, на данный момент для предприятий используются максимальные нормативы загрязняющих веществ в сточных водах.
Глеб Никитин рассказал, что вопрос с тарифами на водоотведение для бизнеса планируется рассмотреть на профильном заседании комиссии Госсовета. Глава региона пояснил, что максимальный тариф - это не только проблема Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Нормативы допустимого сброса для промышленных предприятий при сбросе в водный объект регулируются природоохранным законодательством.
"Для полного и прозрачного решения вопроса требуется корректировка федерального законодательства. Обязательно рассмотрим этот вопрос на заседании комиссии Госсовета вместе с коллегами из других регионов, правительства России, общественных организаций. Позиция предпринимательского сообщества будет услышана", - сказал Глеб Никитин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+