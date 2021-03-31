"Первомай - праздник тех, кто любит свое дело", - Олег Лавричев Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с праздником весны и труда.

"Первомай – яркий весенний праздник, который объединяет все поколения нижегородцев. Это праздник тех, кто любит свое дело и своим трудом, талантом и профессиональным мастерством вносит вклад в развитие нашей родины", - сказано в поздравительной речи.

"Роль Нижнего Новгорода и Нижегородской области как крупных социально – экономических центров в жизни страны растет. В регионе открываются новые высокотехнологичные производства, строится современная социальная инфраструктура, культурные и спортивные объекты", - говорится в поздравлении.

"Уже осенью в Нижнем Новгороде заработает один их крупнейших в России образовательных центров – Школа 800. Один из символов юбилея города, она откроет новые образовательные возможности для нижегородцев. Рост экономики и укрепление социальной сферы – заслуга каждого нижегородца и результат ежедневной и кропотливой работы. Вклад специалистов различных сфер в развитие региона отмечается заслуженными наградами и званиями, уважением и почетом", - сказано в поздравительной речи Олега Лавричева.

"Особая благодарность ветеранам труда, которые долгие годы доблестно трудились на благо родной земли и заложили потенциал для развития. В этот день желаю всем нижегородцам здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения! Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству", - сказал он в заключение.