Нижегородский водоканал перешел на усиленный режим работы на все праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" перешел на усиленный режим работы на все праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, начиная с 1 мая водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба перейдут на усиленный режим работы. Такой режим работы продлится до 10 мая 2021 года.

В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения.

Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:

по многоканальному телефону 246-99-99;

через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия;

в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.

В компетенции обслуживания Нижегородского водоканала входят вопросы холодной воды и водоотведения на внешних сетях (до границы дома). Нижегородский водоканал не занимается вопросами: