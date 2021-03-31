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АО "Нижегородский водоканал" перешел на усиленный режим работы на все праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, начиная с 1 мая водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба перейдут на усиленный режим работы. Такой режим работы продлится до 10 мая 2021 года.
В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения.
Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:
В компетенции обслуживания Нижегородского водоканала входят вопросы холодной воды и водоотведения на внешних сетях (до границы дома). Нижегородский водоканал не занимается вопросами:
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