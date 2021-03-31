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Нижегородский водоканал перешел на усиленный режим работы на все праздники

01 мая 2021 14:30  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" перешел на усиленный режим работы на все праздники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, начиная с 1 мая водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба перейдут на усиленный режим работы. Такой режим работы продлится до 10 мая 2021 года.

В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал сделает все возможное для скорейшего устранения неисправности и восстановления работоспособности систем водоснабжения и водоотведения.

Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:

  • по многоканальному телефону 246-99-99;
  • через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия;
  • в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.

В компетенции обслуживания Нижегородского водоканала входят вопросы холодной воды и водоотведения на внешних сетях (до границы дома). Нижегородский водоканал не занимается вопросами:

  1. Горячей воды, ее отсутствием и ненормативным качеством;
  2. Аварийных ситуаций на внутридомовых сетях (в квартире, в доме по стояку);
  3. Работы ливневой канализации, затопления улиц, откачки после дождя;
  4. Проблем с отоплением (отсутствует, вне норматива).

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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