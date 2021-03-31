Субботник в рамках "Ландшафтного фестиваля" пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Субботник состоится 15 мая. В плане - уборка территории будущих садов: дворов на ул. Новой 22, ул. Славянской 3, ул. Короленко 16, двора между домами 15 и 17 по ул. Короленко, части ул. Короленко.
На очищенных территориях в июне профессиональные команды создадут выставочные сады в историческом контексте.
СПРАВКА:
Ландшафтный фестиваль "Исторический парк" 2021 впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Это проект, включающий создание временных экспозиций садово-паркового искусства в историческом квартале города. В фестивале будет задействовано пять площадок, на которых профессиональные команды создадут выставочные сады. Проект реализуется в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
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