Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается круглосуточная уборка снега после прихода нового циклона из Москвы, сообщили в городской администрации.

Как рассказал заммэра Антон Максимов, к очередной метели коммунальные службы начали готовиться заранее. До начала снегопада в городе продолжался вывоз снега, а к 22:00 спецтехника с противогололедными материалами была выставлена на дежурство на сложных участках. Обработку дорог начали за час до начала метели, после чего техника приступила к прометанию основных магистралей, по которым проходит общественный транспорт.

В утренний час пик дорожники сосредоточились на локальном вывозе снега, чтобы не затруднять движение. Днем дороги повторно обработали и промели. Массовый вывоз снега запланирован на вечер и ночь.

Антон Максимов добавил, что с начала зимы в городе выпало более 230 мм осадков - это самый высокий показатель за 146 лет метеонаблюдений. При этом уже зафиксировано свыше 150% от зимней нормы осадков — без учета последнего циклона. С начала зимнего периода с улиц города вывезено 1 млн 450 тысяч кубометров снега. 

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что снегопад продлится весь день и продолжится в субботу. Горожан просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород этой зимой лидирует среди российских городов по высоте снежного покрова. На борьбу со снегом нижегородская мэрия дважды выделяла дополнительные средства из резервного фонда - в общем 73 млн рублей. Также сообщалось, что нижегородские священники молятся за дорожников, работающих в условиях мощных снегопадов.

зима Снег
