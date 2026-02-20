В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Ко Дню защитника Отечества активисты «Единой России» и Молодой гвардии Ленинского района провели субботник на территории памятника «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в деревне Новопокровское Нижнего Новгорода.

«Эта акция — прекрасный способ не только словом, но и делом выразить благодарность и почтить память героев, освободивших мир от нацизма ценой своих жизней. Наша задача — хранить эту историю, передавая её детям, внукам и правнукам. Мы никогда не перестанем гордиться подвигом защитников Отечества, и такие субботники — наш посильный вклад в увековечение их имён. Пока жива наша память — неразрывна связь поколений, а значит, сильна и велика наша страна», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Уборка мемориалов — системная работа. Поддержка памятников в надлежащем состоянии демонстрирует уважение потомков к силе духа дедов и прадедов, отстоявших свободу Родины, и гордость их подвигами. Своими эмоциями от участия в субботнике поделилась активистка Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Селезнева.

«В преддверии Дня защитника Отечества особенно важно навести порядок у памятников. Сегодня мы очистили от снега территорию и подходы к самому памятнику с именами погибших. Работа несложная, но очень нужная. Приятно видеть, что нас собралось много — неравнодушных людей, которым не всё равно. Чистота у мемориала — это наш общий поклон героям-освободителям», — рассказала она.

Завершил субботник памятный митинг. Участники акции отдали дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу.