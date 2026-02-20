Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 15:11
Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 14:39
В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны
20 февраля 2026 14:33
Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах
20 февраля 2026 14:00
89 млн рублей выделено на благоустройство пустыря у нижегородского ЖК "Корабли"
20 февраля 2026 13:53
Участники программы "Герои. Нижегородская область" встретились со студентами
20 февраля 2026 13:39
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по числу заявок ИТ-компаний в акселерационную программу
20 февраля 2026 13:30
Андрей Самсонов: "Спор о смыслах Масленицы не имеет смысла"
20 февраля 2026 13:28
В Госдуме заговорили об общем стандарте ветеранского статуса
20 февраля 2026 12:56
Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской
20 февраля 2026 12:52
Проводы Широкой Масленицы: в чем загадка праздника
Общество

В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны

20 февраля 2026 14:39 Общество
В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Ко Дню защитника Отечества активисты «Единой России» и Молодой гвардии Ленинского района провели субботник на территории памятника «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в деревне Новопокровское Нижнего Новгорода.

«Эта акция — прекрасный способ не только словом, но и делом выразить благодарность и почтить память героев, освободивших мир от нацизма ценой своих жизней. Наша задача — хранить эту историю, передавая её детям, внукам и правнукам. Мы никогда не перестанем гордиться подвигом защитников Отечества, и такие субботники — наш посильный вклад в увековечение их имён. Пока жива наша память — неразрывна связь поколений, а значит, сильна и велика наша страна», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Уборка мемориалов — системная работа. Поддержка памятников в надлежащем состоянии демонстрирует уважение потомков к силе духа дедов и прадедов, отстоявших свободу Родины, и гордость их подвигами. Своими эмоциями от участия в субботнике поделилась активистка Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Селезнева.

«В преддверии Дня защитника Отечества особенно важно навести порядок у памятников. Сегодня мы очистили от снега территорию и подходы к самому памятнику с именами погибших. Работа несложная, но очень нужная. Приятно видеть, что нас собралось много — неравнодушных людей, которым не всё равно. Чистота у мемориала — это наш общий поклон героям-освободителям», — рассказала она. 

Завершил субботник памятный митинг. Участники акции отдали дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Единая Россия Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных