Абоненты МегаФона в Приволжье потратили 3 тысячи Тбайт интернет-трафика на мобильные игры с начала года Общество

Абоненты МегаФона в Приволжье потратили 3 тысячи Тбайт интернет-трафика на мобильные игры с начала 2021 года. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Мегафона, Нижегородская область вошла в тройку самых игровых регионов Приволжья.

Мобильный гейминг стал одним из любимых видов цифрового времяпровождения жителей Приволжья. С начала года игроки использовали объем информации, сопоставимый с 68 000 загрузок игры World of Tanks. Наибольший трафик на "стратегии" и "шутеры" клиенты МегаФона израсходовали в Самарской области (743 Тбайта). Вторую строчку рейтинга занимает Нижегородский регион (460 Тбайт). Третье место поделили Татарстан (373 Тбайт) и Саратовская область (373 Тбайта). Пятерку замыкают Оренбуржье (335 Тбайт) и Башкортостан (274 Тбайта).

Во всех регионах популярностью пользуется Roblox - онлайн-платформа, позволяющая создавать свои собственные игры и играть в чужие. Самые востребованные сервисы цифрового распространения – Steam и Origin, а наиболее популярные создатели виртуальных вселенных Wargaming и Blizzard.

В Нижнем Новгороде предпочитают играть в Guns of Icarus online, Roblox, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Pubg.

Развитие мобильных сетей, быстрый интернет, минимальный пинг, постоянное усовершенствование гаджетов, с каждым годом позволяют все большему количеству абонентов МегаФона полноценно и без задержек играть на мобильных устройствах также, как и на домашних компьютерах с проводным интернетом.