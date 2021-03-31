"Антинаркотический Event" прошёл в Нижнем Новгороде Общество

"Антинаркотический Event" прошёл в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы мероприятия.

В апреле в регионе состоялась серия лекций, бесед и квестов, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, популяризацию здорового образа жизни и развитие активной гражданской позиции в молодежной среде. Мероприятия состоялись в рамках комплексной оперативно-профилактической акции-операции "Дети России – 2021".

Как сообщает сайт Рravda-nn.ru, в рамках акции в ННГУ состоялось международное мероприятие "Антинаркотический Event". Зрителям показали театральную постановку "Наизнанку", рассказывающую о сложностях и опасностях, с которыми может столкнуться молодой человек в студенческие годы.

В нижегородских школах были организованы круглые столы на тему "Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков", тренинговые занятия "Жизнь одна!", интерактивные уроки "Имею право знать" и проч.

В рамках акции специалистами министерства культуры Нижегородской области было проведено более 1, 5 тысяч профилактических мероприятий, а региональном министерством спорта — 875 мероприятий.