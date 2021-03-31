"Фронтовая бригада" организовала концерт для последнего нижегородского Героя Советского Союза Александра Кузнецова Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Фронтовая бригада" исполнила песни военных лет для последнего нижегородского Героя Советского Союза Александра Кузнецова.

Концерт проходил прямо во дворе дома, в котором живет ветеран.

Александр Кузнецов поблагодарил Волонтеров Победы за такое душевное поздравление.

По сведениям НРО ВОД "Волонтеры Победы", для поздравления нижегородских ветеранов организованы 12 творческих "фронтовых бригад". В репертуаре артистов - известные песни военных лет, в том числе "День Победы", "Катюша", "Смуглянка".

Волонтеры перемещаются на брендированных машинах и военном автомобиле Газ-67. Каждому ветерану вручаются цветы и сладкие подарки, а также открытки и сувениры, сделанные своими руками.

Персональное поздравление получит 931 человек.

Мероприятия, в которых будут задействованы 294 Волонтера Победы, проводятся с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности.