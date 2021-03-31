Около 700 неплательщиков за тепло и ГВС в Дзержинске и Кстове получили предупреждение Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил письма с напоминаниями о долге за тепловую энергию и горячее водоснабжение в адрес более семисот клиентов-должников Дзержинска и Кстова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В список рассылки попали юридические лица, а также физические лица, владельцы нежилых помещений. Общая сумма задолженности за коммунальные услуги указанных клиентов на 22 апреля 2021 года составила порядка 65 млн рублей.

В числе недобросовестных плательщиков оказались, в частности: в Дзержинске - ООО "Автоинвест", ТСЖ-8 "Дружба", ООО "Эксплуатационный жилищный сервис"; в Кстове -

ООО "ГУД", ООО ДУК "Возрождение", ООО УК "Ангара".

"Выполнение ремонтной кампании и бесперебойная подача тепла и горячей воды в дома напрямую связана со своевременной оплатой услуг каждым жителем. Поэтому нашим клиентам мы рекомендуем оперативно погасить долги и не дожидаться подачи документов в суд и отключения услуги", - сказала руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

В пресс-службе напомнили, что работа с неплательщиками велась и в апреле текущего года. Сотрудники компании провели рейд по 42 нежилым объектам, собственники которых имеют долги за тепловую энергию и горячую воду. Полностью погасили задолженность 20 клиентов. Остальным были вручены уведомления о долге с указанием срока оплаты. Если деньги и в этом случае не поступают на счет, компания приступает к подготовке документов в суд для принудительного взыскания.