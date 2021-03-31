Депутат Госдумы Артем Кавинов принял участие в торжественном мероприятии к 9 мая в Варнавине Политика

Фото: Единая Россия

Депутат Госдумы Артем Кавинов принял участие в торжественном мероприятии ко Дню Победы в Варнавине. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия"

Встреча прошла в районном Доме Культуры. Ее участниками стали семь ветеранов Великой Отечественной - труженики тыла.

"Варнавинский таежный район и ветераны под стать крепким вековым елям. Мудрый взгляд, мальчишеские улыбки и радость жизни. Поразительное поколение: наши бабушки, деды, прадеды, прошедшие тяжелейшие испытания и не растерявшие ни толики любви к ближним, к жизни. Сегодня их в Варнавинском районе 60: труженики тыла, те, кто прошел концлагерь, один участник сражений. Семь из них порадовали нас своим присутствием на празднике. Каждый из них – история нашей страны, нашей Победы", - сказал Артем Кавинов.

Он вместе с главой Варнавинского района Сергеем Смирновым поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы и вручил им подарки.

Депутат также напомнил, что в эти дни по всей стране проходит целый ряд акций к 9 мая.

"Очень надеюсь, что каждый постарается принять участие в них: это "Окна Победы", "Сад Победы", "Парад у дома ветерана", и, конечно, "Бессмертный полк". Сейчас прием заявок на основном сайте завершен, но есть возможность до 12:00 9 мая подать заявку на сайте "Банк Памяти", а также через мини-приложения в социальных сетях в ВКонтакте и в Одноклассниках. Присоединяйтесь. И по возможности в майские найдите возможность навестить или поздравить наших ветеранов. Не забывайте, что внимание, забота – самый ценный подарок", - сказал депутат.

Он отметил, что в эти дни планирует принять участие в ряде мероприятий: в майских митингах, встречах с ветеранами и обязательно в акции "Звонок ветерану".

Также в Варнавинском районе были организованы выезды "фронтовой бригады" в отдаленные поселения, где проживают ветераны, труженики тыла, дети войны. Организаторами мероприятий стали централизованная клубная система и местное отделение партии "Единая Россия" Варнавинского района.

6 и 7 мая активисты на украшенном грузовике, который превращался в импровизированную сцену, приезжали в деревни и села с концертной программой. Также участники "фронтовой бригады" раздавали жителям георгиевские ленточки.

"Мы хотели поздравления и хорошее настроение подарить всем нашим дорогим ветеранам, чтобы праздник пришел в каждый дом. И сами, когда готовились к выступлениям, очень радовались и волновались. Для нас это большая честь и гордость", - сказала участница "фронтовой бригады", исполнительный секретарь местного отделения партии Татьяна Горюнова.

Напомним, в Нижегородской области проходят различные праздничные акции и мероприятия, посвященные Дню Победы. Активисты и волонтеры "Единой России" поздравляют ветеранов, вручают им подарки, цветы, организовывают концерты у домов героев. При необходимости помогают ветеранам в решении бытовых вопросов и благоустройстве их дворов.

Также во всех районах и городских округах проходит патриотическая акция "Георгиевская ленточка", в рамках которой раздадут более 50 тысяч ленточек.