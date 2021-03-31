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Общество

Стела военным летчикам возвращена в Нижегородский кремль после реставрации

08 мая 2021 11:34  [100] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стела военным летчикам, дважды Героям Советского Союза - генерал-майору авиации Арсению Васильевичу Ворожейкину и генерал-лейтенанту авиации Василию Георгиевичу Рязанову возвращена в Нижегородский кремль после реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области

Она расположена на площади мемориала "Горьковчане - фронту" у истребителя Ла-7.

"Сейчас проводится масштабное преображение Кремля, создание в нем тематических зон, погружающих в различные эпохи. Мемориал "Горьковчане – фронту" - одна из основных локаций, неразрывно связанная с Великой Победой. Еще в прошлом году, когда Нижнему было присвоено звание "Город трудовой доблести", была поставлена задача привести в порядок все объекты мемориала. Это касалось и памятника двум легендарным представителям авиации", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, ранее на памятнике летчикам-героям была неточная информация. Специалисты ГБУ НО "Благоустройство" обратились в комитет по делам архивов Нижегородской области и в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации для проверки и уточнения информации.

Прежде на памятнике были данные о том, что Арсений Ворожейкин совершил 106 боевых вылетов и уничтожил 30 вражеских самолетов. По уточненным сведениям из личной летной книжки, за годы Великой Отечественной войны у Арсения Ворожейкина боевых вылетов было в 2 раза больше - 228, а лично сбитых фашистских самолетов - 46.

"Благодаря внимательным сотрудникам ГБУ НО "Благоустройство" была исправлена ошибка и найдены достоверные данные героического подвига нашего соотечественника, одного из лучших летчиков-истребителей Арсения Ворожейкина. Обновленный памятник установлен ко Дню Великой Победы у истребителя Ла-7", - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

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Теги:
Кремль Памятники
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