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Культура и отдых

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в нижегородской филармонии

08 мая 2021 15:15  [77] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева выступит в Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича 10 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благотворительный концерт пройдет в рамках юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля, который проходит при поддержке правительства Нижегородской области и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В фестивале представлены симфоническая, хоровая, звонильная и благотворительная программы.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

СПРАВКА:

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более 200 лет. Оркестр Мариинского театра участвовал в первых постановок отечественных, а также первых постановок на русской сцене зарубежных оперных и балетных спектаклей, среди которых -  оперы и балеты П. Чайковского, С. Прокофьева, оперы М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Серова, А. Рубинштейна, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, Дж. Россини, В.А. Моцарта, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Вагнера, Р. Штрауса, Д. Обера, Дж. Мейербера; балеты Р. Дриго, Ч. Пуни, Б. Асафьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.

В 1978 году в Мариинский театр на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, который возглавил театр в 1996 году. С приходом Гергиева репертуар оркестра расширился. Помимо опер в него вошли симфонические произведения и другие жанры филармонической музыки. Оркестром были исполнены все симфонии Прокофьева, Шостаковича, Малера, Бетховена, реквиемы Моцарта, Верди и Тищенко, произведения Щедрина, Губайдулиной, Гии Канчели, Каретникова и многих других композиторов.

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Теги:
Концерты Музыка
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