Глеб Никитин обратился к участникам Парада Победы в Нижнем Новгороде Общество

фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глеб Никитин обратился к участникам Парада Победы в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, Глеб Никитин выступил перед началом Парада Победы.

"Сегодня мы испытываем волнующее, ни с чем несравнимое чувство единения тысяч и тысяч людей. День Победы был и остается самым народным, самым любимым, самым главным праздником нашей страны", - сказал Глеб Никитин.

Руководитель регионе отметил, что в 2020 году Нижнему Новгороду указом президента России было присвоено звание "Город трудовой доблести".

"Горжусь, что в этом году Нижний Новгород впервые проводит Парад Победы

в статусе Города трудовой доблести. В годы войны у нас был создан уникальный военно-промышленный комплекс, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции. В выполнении военных заказов участвовали все промышленные предприятия области" - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что за годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту более 38 тыс. танков, самоходных установок и бронемашин, более 43 тыс. минометов, более 16 тыс. самолетов, 27 подводных лодок, почти 110 тыс. автомашин, около 102 тыс. артиллерийских орудий, 1,165 тыс. "Катюш", три бронепоезда, более 150 млн боеприпасов. В этот период Горьковская область поставила для нужд страны, Красной Армии и флота более миллиона тонн муки и крупы, почти полтора миллиона тонн хлеба.

Особо Глеб Никитин поздравил и поблагодарил ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.

"Прямо сейчас нижегородцы готовятся встретить восьмисотлетие родного города, стараются сделать Нижний Новгород лучше и краше. Все это возможно только благодаря вам, дорогие ветераны. Ничего этого не было бы без вашей Великой Победы. Безмерная благодарность за ваш бессмертный подвиг! Вечная память героям и труженикам, погибшим в годы войны и ушедшим от нас уже после 9 мая 1945 года! Мы в неоплатном долгу перед всеми вами", - обратился Глеб Никитин к ветеранам, присутствующим на параде.