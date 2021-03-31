Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне
Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В частности, это четыре СНТ района: № 10 АО "Волга", "№ 2 НИГРЭС", "Петровское поле", "Горисполкома".
Также здесь от воды освободились четыре придомовые территории.
Кроме того, паводок снизился в Гагинском районе, освободив проезд по низководному мосту около села Соболево.
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