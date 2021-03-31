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Общество

Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне

09 мая 2021 12:25  [108] Общество
Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне

Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне

Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, это четыре СНТ района: № 10 АО "Волга", "№ 2 НИГРЭС", "Петровское поле", "Горисполкома".

Также здесь от воды освободились четыре придомовые территории.

Кроме того, паводок снизился в Гагинском районе, освободив проезд по низководному мосту около села Соболево.

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Теги:
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