Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне Общество

Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне

Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, это четыре СНТ района: № 10 АО "Волга", "№ 2 НИГРЭС", "Петровское поле", "Горисполкома".

Также здесь от воды освободились четыре придомовые территории.

Кроме того, паводок снизился в Гагинском районе, освободив проезд по низководному мосту около села Соболево.