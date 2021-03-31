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Общество

Мемориальный комплекс в честь Героев Отечества открыт в Парке Победы

09 мая 2021 12:49  [56] Общество
фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Торжественное открытие мемориального комплекса областного ГУ МВД России, посвящённого сотрудникам органов внутренних дел – Героям Отечества – состоялось 8 мая 2021 года в Парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Открыл церемонию начальник полицейского главка региона генерал-лейтенант Юрий Арсентьев.

В мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, руководители правоохранительного блока региона, руководство, члены коллегии, личный состав, ветераны главка МВД России по региону, члены Общественного совета при областном ГУ МВД России и близкие погибших сотрудников.

"В преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы восстанавливаем связь времен и поколений. В историю органов внутренних дел региона ярко вписаны имена более 1 700 участников Великой Отечественной войны. Лишь треть из них вернулась с далеких полей сражений", - сказал генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

Сотрудники органов внутренних дел Горьковской области внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и героизм 12 сотрудникам милиции было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, присутствующие почтили минутой молчания.

"Общественный совет при Главном управлении МВД России по Нижегородской области поддержал инициативу Совета ветеранов Главного управления об увековечивании памяти 12 Героев Советского Союза и одного Героя Российской Федерации. Мы всегда будем помнить имена тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны и кто ценой своей жизни защитил нас от различных угроз в наше время. Их подвиг – это пример беззаветного служения Родине, пример стойкости, мужества и героизма", - отметил председатель Общественного совета при ГУ МВД России по региону Вадим Гребенщиков.

На плитах мемориала увековечены 13 имена человек, которым присвоены звания "Герой Советского Союза" и "Герой Российской Федерации": Сабир Ахметов, Владимир Васильев, Михаил Исайко, Михаил Ларин, Анатолий Марунов, Николай Марушин, Алексей Платов, Александр Попков, Александр Савченков, Павел Степаненко, Закир Султанов, Николай Трушков, Евгений Шнитников.

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