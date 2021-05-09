Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2021 18:55  [25] Музыкальный фонтан на площади Маркина открыли после реставрации
09 мая 2021 16:51  [300] Грозовые дожди с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород
09 мая 2021 16:35  [140] Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 15:41  [144] Поезд Победы встретили на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 15:19  [181] Акция "Звонок ветерану" проводится в регионе
09 мая 2021 14:47  [176] Ту-160 "Валерий Чкалов" пролетел в Нижнем Новгороде в День Победы
09 мая 2021 13:01  [182] "Парад Победы в Нижнем Новгороде стал самым масштабным в истории региона", - Глеб Никитин
09 мая 2021 12:49  [153] Мемориальный комплекс в честь Героев Отечества открыт в Парке Победы
09 мая 2021 12:37  [138] Допсекцию с именами Героев установили на площади Славы
09 мая 2021 12:25  [185] Вода сошла с 60 садовых участков в Балахне
Общество

Музыкальный фонтан на площади Маркина открыли после реставрации

09 мая 2021 18:55  [25] Общество
фото: Кирилл Мартынов

фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Музыкальный фонтан на площади Маркина в Нижнем Новгороде открыли после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. области.

9 мая губернатор Глеб Никитин оценил благоустройство площади Маркина. Его реконструировали в рамках проекта "Среда 800", который является частью инфраструктурной программы подготовки к юбилею "Город 800".
"Обновленный фонтан – это "ядро" площади Маркина, которая была благоустроена в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Очень рад, что нам удалось вернуть этот объект в городскую жизнь. Примерно на этом месте в конце XIX века стоял "Фонтан благотворителей", названный так в честь купцов, которые пожертвовали свои деньги на устройство водопровода для верхней части города. Современный вид фонтан получил благодаря проекту советского архитектора Бориса Нелюбина в 1977 году. Авторскую форму чаши в ходе нынешней реконструкции сохранили", – отметил Глеб Никитин.
При реконструкции была проведена облицовка фонтана новым гранитом. Специалисты заменили оборудование (водопроводные трубы, насосы) и установили подсветку фонтана. "Рисунок" струй стал светодинамическим и теперь поддерживается музыкальным сопровождением.
"Конечно, это не последний подарок горожанам к 800-летию Нижнего Новгорода. Но открытие реконструированного фонтана 9 Мая, в День Победы, мне кажется достойным завершением благоустройства площади Маркина. Уверен, что город к своему юбилею полностью преобразится и заиграет новыми красками", – добавил губернатор Нижегородской области.
Напомним, обновленную площадь Маркина открыли в декабре 2020 года в рамках проекта "Среда 800". Также были открыты после комплексного благоустройства еще два общественных пространства – сквер им. Свердлова и площадь перед станцией канатной дороги.
СПРАВКА
Фонтан на площади Маркина был построен в 1977 году по проекту советского архитектора Бориса Нелюбина. Объект проработал до 2000 года без проведения капитального ремонта. В 2007 году был разработан и реализован проект реконструкции фонтана.  Однако после обновления фонтан прослужил до 2016 года, его закрыли из-за износа оборудования. Реконструкция фонтана к 800-летию Нижнего Новгорода стартовала в 2020 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фонтан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 16:35Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph