Музыкальный фонтан на площади Маркина открыли после реставрации Общество

фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Музыкальный фонтан на площади Маркина в Нижнем Новгороде открыли после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. области.

9 мая губернатор Глеб Никитин оценил благоустройство площади Маркина. Его реконструировали в рамках проекта "Среда 800", который является частью инфраструктурной программы подготовки к юбилею "Город 800".

"Обновленный фонтан – это "ядро" площади Маркина, которая была благоустроена в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Очень рад, что нам удалось вернуть этот объект в городскую жизнь. Примерно на этом месте в конце XIX века стоял "Фонтан благотворителей", названный так в честь купцов, которые пожертвовали свои деньги на устройство водопровода для верхней части города. Современный вид фонтан получил благодаря проекту советского архитектора Бориса Нелюбина в 1977 году. Авторскую форму чаши в ходе нынешней реконструкции сохранили", – отметил Глеб Никитин.

При реконструкции была проведена облицовка фонтана новым гранитом. Специалисты заменили оборудование (водопроводные трубы, насосы) и установили подсветку фонтана. "Рисунок" струй стал светодинамическим и теперь поддерживается музыкальным сопровождением.

"Конечно, это не последний подарок горожанам к 800-летию Нижнего Новгорода. Но открытие реконструированного фонтана 9 Мая, в День Победы, мне кажется достойным завершением благоустройства площади Маркина. Уверен, что город к своему юбилею полностью преобразится и заиграет новыми красками", – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, обновленную площадь Маркина открыли в декабре 2020 года в рамках проекта "Среда 800". Также были открыты после комплексного благоустройства еще два общественных пространства – сквер им. Свердлова и площадь перед станцией канатной дороги.

СПРАВКА

Фонтан на площади Маркина был построен в 1977 году по проекту советского архитектора Бориса Нелюбина. Объект проработал до 2000 года без проведения капитального ремонта. В 2007 году был разработан и реализован проект реконструкции фонтана. Однако после обновления фонтан прослужил до 2016 года, его закрыли из-за износа оборудования. Реконструкция фонтана к 800-летию Нижнего Новгорода стартовала в 2020 году.