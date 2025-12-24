Психолог рассказал, какими уловками мошенники гипнотизируют своих жертв

Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
24 декабря 2025
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мошенники используют различные психологические приемы, чтобы отвлечь внимание человека или даже ввести его в состояние, похожее на транс. Они могут прибегать не только к запугиванию, но и к особым способам построения фраз.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал 360.ru, что злоумышленники стремятся создать у своей жертвы особое состояние: как будто человек сталкивается с чем-то необычным или пугающим. Часто мошенники выдают себя за представителей спецслужб, чтобы повысить доверие.

"Суггестивная внушающая речь, особое построение фраз — всё это влияет на человека. Правильная постановка вопроса повышает вероятность нужного ответа", — отмечает специалист.

Тембр голоса также играет важную роль. Если человек говорит спокойно, уверенно и делает паузы, его слова кажутся более значимыми и весомыми. Если к этому добавить фразы, вызывающие страх или беспокойство, внимание жертвы сужается, критичность мышления снижается, и она становится более податливой.

Ещё один распространённый приём — задавать вопросы, на которые легче ответить утвердительно. Денисов-Мельников пояснил, что когда человек уже пять раз ответил "да", ему становится гораздо труднее ответить "нет" в шестой раз. Такие техники значительно повышают вероятность того, что жертва ответит автоматически, особенно если её предварительно успокоили, сказав, что разговор идёт о чём-то незначительном: например, о домофоне или счётчиках.

Мошенники могут в какой-то степени загипнотизировать жертву, особенно если человек обладает повышенной внушаемостью и низким уровнем критического мышления. Доля людей, восприимчивых к таким техникам, может достигать 20-30%.

Психолог отмечает, что жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди или те, кто не имеет образования, но от обмана не застрахован никто.

Аферисты часто стараются поторопить собеседника с принятием решения и запугивают его, утверждая, что следующая возможность будет упущена.

"Мошенники всегда говорят, что действовать надо быстро. Когда ставят лимиты по времени, это прием, чтобы ввести человека в определенное состояние", — добавляет специалист.

Денисов-Мельников советует не вступать в разговор с мошенниками, так как их методы становятся всё более изощрёнными.

