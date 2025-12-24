В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон Общество

Фото: Александр Воложанин

В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон. Он разместится в западной части деревни Подлесово и будет состоять из 195 индивидуальных домов. Нижегородский минград утвердил изменения в проект планировки и межевания этой территории.

Документация с обновлениями была подготовлена ООО "НПП "Инженер" по заказу администрации Кстовского района. В проекте уточнили границы участков, очередность застройки и расположение объектов. Одним из изменений в проекте стало уточнение назначения одного из зданий. Рядом с кладбищем теперь планируется построить похоронное бюро площадью 500 кв. метров.

Строительство будет вестись в одну очередь, но поэтапно.

Фото: из приказа минграда Нижегородской области

Ранее сообщалось, что общая площадь застройки составит 41,1 гектара. Все дома будут одно- или двухэтажными. Внутри будущего поселка предусмотрена вся необходимая инфраструктура: два магазина, объект бытового обслуживания, детские и спортивные площадки, сквер, парковки и контейнерные площадки. Также планируется строительство очистных сооружений.

Для удобства жителей обустроят улично-дорожную сеть: основную дорогу длиной 1,8 км и второстепенные улицы почти на 3,7 км. Проложат тротуары и велодорожки общей протяженностью более 10 км. Будут подведены все инженерные коммуникации — вода, электричество, газ, освещение и связь.

Также стало известно, что в ноябре региональный минград одобрил планировку территории в северной части деревни Охотино Богородского округа. Там появится 420 индивидуальных домов.