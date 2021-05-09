Около 100 домов остались без электричества в Нижнем Новгороде с утра 10 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 100 домов остались без электричества в Нижнем Новгороде с утра 10 мая. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО ЧС).

Речь идет о 74 частных домах в Канавинском районе на улицах Зеленодольской, Климовской, Артемовской, Морской, Брянской, Полоцкой, Зеленой, Спортивной, Ледокола Садко, и переулках Бунтарском и Бадайбинском.

Электричество в этих домах отключили в 10:00. По информации ГО ЧС, электроснабжение возобновится в 17:00.

Кроме того, с 08:00 электричество отсутствует в домах Нижегородского района на ул.Горького (дома №№ 123,125,127,131,135а), ул.Решетниковской (д.21), пер. Гранитном (№№ 7, 9) и улицах Академика Блохиной, Варварской, Володарского, площади Ошарской и пер.Ткачева.

В Нижегородском районе электричество обещают дать также до 17:00.

Как пояснили в ГО ЧС, отключение обусловлено плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.