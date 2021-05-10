Жители шести домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители шести домов временно остались без света в Сормовском районе Нижнего Новгорода 11 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Речь идет о домах №171, 177, 179, 181 по ул. Коминтерна и №2, 6 по ул. Баррикад. Свет отключили в 10:00, подача услуги возобновится в 17:00.

Отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.