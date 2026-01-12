Автобус №130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом Общество

Фото: Александр Воложанин

Новый автобусный маршрут №130, соединяющий Кстово с Верхними Печерами и центральными районами Нижнего Новгорода, начал курсировать с 12 января.

Как сообщили в ЦРТС, первый рейс с остановки "Автостанция Кстово" отправился в 05:30, а с остановки "Улица Литвинова" — в 06:15. Стоимость проезда составляет 40 рублей. На маршруте действуют все виды проездных билетов, включая льготные, с возможностью бесплатной пересадки.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Кстово начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. В частности, 4 января, был запущен маршрут №115, соединяющий завод Нител с автостанцией Кстово через деревню Бешенцево.

Напомним, движение больших автобусов между Кстовом и Нижним Новгородом было приостановлено в 2020 году.