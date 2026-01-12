У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

12 января 2026 12:43
Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Коммунальные службы продолжают устранять последствия продолжительного снегопада, который, по данным синоптиков, сохранится в регионе и на этой неделе. Как сообщил замглавы городской администрации Антон Максимов, объем вывезенного снега с территории города уже превысил 150 тысяч кубометров.

По словам чиновника, все городские службы переведены на круглосуточный режим. Спецтехника практически не покидает улиц, возвращаясь на базы лишь для дозаправки. Из-за непрекращающихся осадков уборка проходит без перерыва и включает обработку проезжей части противогололедными средствами, подметание, формирование снежных валов и их последующий вывоз. Приоритет отдается основным магистралям с интенсивным движением общественного транспорта: очищаются остановки, пешеходные переходы, не допускается сужение дорожного полотна. Также обеспечивается доступ к социальным объектам (детсадам, школам, медицинским учреждениям) и контейнерным площадкам.

Максимов отметил, что в мэрии ежедневно проводится "снежный" штаб, где докладывают о ходе работ, а также о возникающих сбоях, в том числе связанных с вывозом мусора. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с управляющими компаниями и ТСЖ. Для расчистки придомовых территорий дополнительно привлекли свыше 150 единиц спецтехники. Эвакуационные службы помогают на местах, перемещая автомобили, чтобы обеспечить качественную уборку.

Он добавил, что, согласно прогнозам, снегопад продолжится, и подчеркнул, что осадков за пять суток выпало уже более полутора месячных норм. Несмотря на сложные условия, работы не прекращаются, пока город не будет приведён в порядок.

Напомним, на фоне надвигающихся обильных снегопадов мэр Юрий Шалабаев провел оперштаб.  Он обозначил главную задачу – максимально оперативная ликвидация последствий непогоды. На уборку снега направили все городские ресурсы: более 1,3 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи дорожных рабочих, включая персонал подрядных организаций и районных управляющих компаний.

